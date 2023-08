Afrique: Craintes de conflagration dans le nord du Mali

Les tensions vont croissant depuis des mois entre l’État central et les groupes en question. Elles ont été accentuées avec le début du retrait de la mission de l’ONU déployée au Mali depuis 2013 et poussée au départ par les autorités maliennes. Les groupes armés s’opposent à ce que les camps de la mission soient transférés à l’armée malienne, sur fond de rivalité pour le contrôle du territoire.

Washington «alarmé»

Ces tensions ont culminé avec le transfert du camp onusien de Ber mi-août, qui a donné lieu à des combats entre soldats et djihadistes, mais aussi à des actes hostiles entre armée et CMA. La situation fait craindre pour l’avenir de l’accord de 2015 jugé primordial pour une stabilisation du pays sahélien pris dans la tourmente depuis le déclenchement d’insurrections indépendantiste et salafiste dans le Nord en 2012.

«Collusions»

L’armée malienne a publié plus tard sur les réseaux sociaux des messages où elle déclare avoir «visé un regroupement de groupes armés terroristes (GAT) dans le secteur de Anéfis» et avoir «neutralisé» plusieurs combattants. À deux reprises au moins cette année, des appareils de l’armée malienne ont survolé Kidal, bastion touareg.

Dans un rapport daté d’août et consulté par l’AFP, des experts mandatés par le Conseil de sécurité expriment leur préoccupation devant de tels actes, et disent disposer d’informations persistantes sur un «réarmement intensif» de la part des ex-rebelles. Ils notent que l’application de l’accord de 2015, qui prévoit plus d’autonomie locale et l’intégration des combattants dans une armée dite «reconstituée», est dans une «impasse».