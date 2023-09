Afrique du Sud: Une ONG achète le plus grand élevage de rhinocéros

Le plus grand élevage de rhinocéros du monde, situé en Afrique du Sud et qui abrite 2000 spécimens de l’espèce décimée par le braconnage, a été racheté par l’ONG African Parks, a annoncé, lundi, l’organisation. «African Parks est devenu le nouveau propriétaire de Platinum Rhino, la plus grande entreprise privée d’élevage de rhinocéros en captivité du monde», s’est félicitée l’ONG, à laquelle le prince Harry est lié et qui gère une vingtaine de parcs sur le continent.