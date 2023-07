L'Afrique du Sud organisera le sommet des Brics malgré le mandat d’arrêt sur Poutine

L’Afrique du Sud organisera en août le prochain sommet des Brics, où Vladimir Poutine est invité, et ce malgré le mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre le président russe, a confirmé dimanche son président, Cyril Ramaphosa.

«Le sommet ne sera pas virtuel»

«Nous avançons dans l’organisation du sommet des Brics et finalisons les discussions sur le format», a déclaré Cyril Ramaphosa à la presse, en précisant que cette rencontre rassemblant en principe l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie aurait lieu «physiquement». Il ne s’est pas prononcé sur la présence ou non au sommet de Vladimir Poutine, visé depuis mars par un mandat d’arrêt de la CPI pour le crime de guerre de «déportation» d’enfants ukrainiens depuis l’invasion de l’Ukraine, des accusations que Moscou a rejetées en bloc.