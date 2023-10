Afrique du Sud: une otarie harcelée mord une femme et meurt

Déranger la faune côtière est illégal, rappelle la mairie

Sur cette longue plage de sable fin très fréquentée, à une cinquantaine de kilomètres à l’est du Cap, l’animal «essayait simplement de se reposer sur la plage, ce qui est un comportement normal et attendu des otaries sur notre littoral». Mais les baigneurs lui ont jeté bâtons et cailloux, «des chiens l’ont attaqué» et beaucoup «l’ont taquiné pour pouvoir prendre des images de l’otarie en train de les poursuivre», détaille le maire adjoint Eddie Andrews, rappelant qu’il est illégal de déranger la faune côtière et appelant le public à «garder ses distances».