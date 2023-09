Une petite-fille de Mandela engagée contre le cancer est décédée

Zoleka Mandela, petite-fille de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela, est morte à 43 ans d’un cancer après des années d’engagement pour développer la prévention de cette maladie, a annoncé mardi, sa famille. L’écrivaine avait été admise lundi à l’hôpital, dans le cadre de son traitement, a précisé un porte-parole de la famille, Zwelabo Mandela. «Zoleka est décédée… entourée de ses amis et de sa famille», a-t-il déclaré.

Elle était la fille de Zindzi Mandela, la plus jeune fille du héros de la lutte contre l’apartheid, et de son premier mari, Zwelibanzi Hlongwane. De récents examens avaient révélé que la maladie avait progressé de manière importante dans plusieurs de ses organes, jusqu’au cerveau et à la moelle épinière, a précisé sa famille.