Afrique: Les Casques bleus de l’ONU continuent de partir du Mali

«La Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali (Minusma) confirme qu’un convoi transportant des Casques bleus et du matériel depuis son camp dans la ville de Goundam, dans la région de Tombouctou, dans le cadre du processus de retrait, est arrivé sans incident à la ville de Tombouctou mercredi», selon un communiqué au siège de l’ONU à New York.

Jusqu’au 31 décembre

Ces «soldats de la paix soutenaient la protection de la population locale, malgré des attaques régulières à l’aide d’engins explosifs improvisés, dans une zone qui présente l’un des niveaux d’insécurité les plus élevés et une forte présence de groupes extrémistes», fait valoir l’ONU.

La Minusma avait annoncé ce 13 août avoir «anticipé», pour des raisons de sécurité, son retrait de la base de Ber (nord) que l’armée affirme avoir récupérée «après de nombreux incidents» avec les groupes «terroristes» et malgré les convoitises de l’ex-rébellion touareg. Le départ de Ber des Casques bleus burkinabés était programmé d’ici à la fin de l’année, après un premier départ les 3 et 4 août de Ogossagou (centre) que l’armée malienne dit contrôler depuis.

Le retrait par la Minusma de quelque 11’600 soldats et 1500 policiers de dizaines de nationalités et répartis sur 13 camps doit s’échelonner jusqu’au 31 décembre. La junte a fait de la souveraineté son mantra depuis qu’elle a pris la tête du Mali, et a rompu l’alliance avec la France et ses partenaires contre le djihadisme, pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.