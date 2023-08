Pour l’ONU, la guerre et la faim menacent d’emporter le Soudan

Au Soudan, depuis le 15 avril, de violents combats opposent l’armée à des paramilitaires, une guerre qui «alimente une urgence humanitaire aux proportions épiques», prévient le coordinateur des Nations unies pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths. «Plus les combats se prolongent, plus leur impact est dévastateur. Dans certains endroits, il n’y a déjà plus de nourriture. Des centaines de milliers d’enfants souffrent de malnutrition sévère et risquent de mourir de façon imminente s’ils ne sont pas soignés.»