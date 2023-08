Afrique: Scrutin tendu annoncé au Zimbabwe

Les bureaux de vote ouvrent mercredi matin au Zimbabwe pour élire le président et le Parlement, à l’issue d’une campagne marquée par une répression sans nuance de l’opposition et d’importantes irrégularités dans les listes électorales.

L’opposition, historiquement forte dans les villes, espère engranger un vote protestataire ancré dans une grogne croissante liée à une économie sinistrée, marquée par un chômage record et une hyperinflation constante. «Nous sommes fatigués de vivre au jour le jour, nous ne mettons pas un dollar de côté», souffle Paddington, 27 ans, qui vend des oranges à l’arrière de sa camionnette rouillée en périphérie de la capitale Harare.

Son principal rival Nelson Chamisa, avocat et pasteur de 45 ans, s’est cassé la voix lors de son dernier meeting à Harare lundi, devant une foule parée de jaune, la couleur de sa Coalition des citoyens pour le changement (CCC). «J’ai mené 75 rassemblements» partout dans le pays, a hurlé cet homme svelte, moustache fine et chemise dorée. «Plus de cent (autres) ont été interdits mais Dieu dit que c’est le moment pour moi d’être président». «Nous allons gagner cette élection», et même «largement», a-t-il pronostiqué, promettant de remplacer «un souverain par un dirigeant».