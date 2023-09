Afrique: Un puissant séisme ébranle le centre du Maroc

le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a pour sa part indiqué que le séisme était d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz.

Des dégâts matériels

Selon des images circulant sur les réseaux sociaux et des témoins, le séisme a provoqué des dégâts matériels mais les autorités n’ont pas fait état de victime dans l’immédiat. Outre Marrakech, il a été ressenti à Rabat, Casablanca et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l’effondrement de leurs habitations, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Sur des photos et vidéos publiées par des internautes, on peut voir d’importants débris d’habitations dans les ruelles de la médina de Marrakech. Mais aussi des voitures écrasées par des pierres.