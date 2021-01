Etats-Unis : «Afro-Américains, faites basculer le Sénat»

Afin d’être majoritaires au Sénat, les démocrates doivent compter sur la victoire de Raphael Warnock en Géorgie. La mobilisation des électeurs noirs sera déterminante.

Lors des élections sénatoriales cruciales de mardi en Géorgie, la mobilisation des électeurs noirs sera clé pour les démocrates, qui rêvent de reprendre la chambre haute. Et avec elle, tout le pouvoir à Washington.

«Il est essentiel que les Afro-Américains et les minorités se présentent dans les bureaux de vote», confie Sukari Johnson, présidente de l’antenne démocrate du comté de Clayton, au sud d’Atlanta, capitale de cet Etat conservateur.

«Comptez toujours sur les Noirs», peut-on lire sur l’une des pancartes distribuées aux familles et jeunes réunis autour d’elle à Hampton, pour une journée de spectacles et discours de mobilisation.

Les pin’s, T-Shirts et sacs sont distribués gratuitement, en encourageant les passants à appeler ou envoyer un message sur-le-champ à trois amis, pour qu’ils se rendent aux urnes. «Votez»: c’est le mot d’ordre que tout le monde répète ici.

«Beaucoup de gens souffrent en ce moment avec le Covid et le chômage, alors si nous voulons changer les choses, nous devons élire» les candidats démocrates mardi, souligne Sukari Johnson

Etat républicain depuis 20 ans

En lice pour le Sénat américain: le pasteur noir Raphael Warnock, 51 ans, qui prêche dans l’ancienne église de Martin Luther King, et le producteur de documentaires Jon Ossoff, 33 ans.

Marquée par l’esclavage et la ségrégation, la Géorgie a vu naître, et mourir, plusieurs figures de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains, de Martin Luther King à John Lewis. Mais cet Etat du Sud n’a jamais élu de sénateur noir et n’a pas envoyé de démocrate à la chambre haute depuis vingt ans.