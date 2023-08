Le Venoge vibrera avec Afrojack, un des plus grands DJ du monde

Le DJ et producteur a été nominé quatre fois aux Grammies. Il en a remporté un pour le remix de «Revolver» de Madonna, qu’il a réalisé en collaboration avec David Guetta. Imagook

Lors de sa première soirée entièrement consacrée à la musique électronique, le Venoge Festival a affiché complet en 2022. «On a conquis un public plus jeune et qui venait de plus loin», s’était réjoui Greg Fischer, président. Il ne fait aucun doute que la foule va également se déplacer de toute la Suisse romande pour venir voir Afrojack, programmé sur la grande scène du Venoge Festival, lors de la soirée électronique du vendredi 18 août 2023, à 23h30.

Le Néerlandais de 35 ans a explosé dans les charts internationaux avec le single «Take Over Control», sorti en 2010. Depuis lors, il n’a plus jamais quitté le devant de la scène et fait partie des rares stars, avec Martin Garrix, David Guetta, avec qui il est resté bloqué une heure dans un ascenseur, Dimitri Vegas & Like Mike ou encore Armin van Buuren, à figurer dans le Top 10 du classement des Meilleurs DJ du monde de «DJ Mag» depuis 2015.

Le géant de 2,08 m, à la dextérité hors norme derrière les platines, donne dans l’EDM, mais est également une pointure de la house et la techno sous le pseudo de Kapuchon. Il est par ailleurs un mentor qui n’hésite pas à prendre sous son aile de jeunes talents. «Pour moi, passer un coup de fil n’est pas si compliqué et ce simple geste peut changer leur vie. J’ai eu de super expériences avec plusieurs artistes que j’ai coachés: Chico Rose, Quintino ou encore R3hab. qui comptabilise désormais plus de streams que moi. Je suis toujours en recherche, tout le monde peut m’envoyer sa démo», a-t-il confié aux «Echos».

Les DJ à l’affiche du vendredi 18 août 2023 La Licorne: 16h Charles Scherif, 17h30 Braxe & Falcon, 18h30 Mosimann, 19h30 Felix Jaehn, 20h30 Meduza, 21h30 Vintage Culture, 22h30 Ofenbach, 23h30 Afrojack. Riverstage: 16h Mr W., 17h30 Igor Blaska, 19h Yves Larock, 20h30 Klingande, 21h30 Feder, 22h30 Tony Romera, 1h Mosimann Live. Swiss Stage: 16h Nassim, 17h30 Renew, 19h30 Mavro, 21h Miss Tyk, 22h15 TicTacTec, 23h30 Maora, 1h Yad, 2h30 El Presidente & El Compañero. Info & billetterie: venogefestival.ch

Les infiltrés lors de la soirée electro du Venoge Festival en 2022.