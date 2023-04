Afrojack, star de la soirée electro du Venoge Festival 

Après avoir annoncé début avril 2023, le gros de son programme (SCH, Rag’n’Bone Man, The Prodigy, Gloria Gaynor), le festival complète aujourd’hui le menu de sa soirée électronique. Ainsi, en plus d’Ofenbach, Mosimann, Yves Larocks, Klingande ou Feder, le Venoge Festival va accueillir, le 18 août 2023, Vintage Culture, Meduza, Felix Jaehn et Afrojack. Ce dernier est un cador de la musique électronique.