«Je désire juste que tu sois heureuse», susurre Hardin (Hero Fiennes-Tiffin). «Pourquoi tu n’as pas confiance en moi?» hurle Tessa (Josephine Langford) quelques secondes plus tard. Et c’est reparti pour un tour de rapports sexuels passionnés, de disputes violentes et de moments tendres entre les deux amoureux tourmentés.