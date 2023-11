AG: Elle roule avec le réservoir presque vide et se crashe

Malgré un signal lumineux indiquant que le stock de carburant était faible, une femme a emprunté jeudi en début de soirée l’autoroute A1. À la hauteur de Spreitenbach, ça a été la panne sèche et la conductrice s’est arrêtée sur la voie de droite. C’est alors qu’un camping-car a embouti avec violence l’arrière du véhicule en panne.

La police cantonale d’Argovie rappelle que «Celui qui roule sur l’autoroute avec le réservoir presque vide et qui s’arrête en raison d’une panne sèche se rend coupable de conduite d’un véhicule en état défectueux.» La police cantonale a dénoncé la jeune femme de 44 ans au parquet et lui a retiré provisoirement son permis de conduire. En général, selon les cantons, une telle infraction est sanctionnée par un mois de retrait de permis et une amende.