Donald Trump : Agacé de se faire voler la vedette par l’ouragan: «Ils ne parlent que de ça»

Lors d’une intervention sur une chaîne de radio conservatrice, l’ex-président s’est félicité de son «super accord» avec les talibans et a déploré que les médias n’y accordent pas assez de couverture.

«Ils n’ont parlé que de l’ouragan toute la nuit. (…) Ils ne veulent parler que de l’ouragan ou de n’importe quoi d’autre», déplore Donald Trump. Le milliardaire enchaîne en taclant l’administration Biden: «On ne peut pas parler de l’Afghanistan de manière rationnelle. Le niveau de stupidité… et nous avions un super accord, et même Biden l’a admis l’autre jour (…), c’est probablement la seule vérité qu’il ait dite.»

Le 29 février 2020, le gouvernement Trump et les talibans avaient signé un accord fixant un calendrier pour le retrait définitif d’Afghanistan des États-Unis et de leurs alliés. En échange, les talibans avaient promis de ne pas permettre que le territoire afghan soit utilisé pour planifier ou mener des actions menaçant les États-Unis. Plusieurs observateurs politiques et experts internationaux avaient alors reproché à Trump d’avoir ravivé la flamme des talibans et de préparer le terrain pour le chaos de la sortie de l’armée américaine sous Joe Biden.