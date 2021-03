Thaïlande : Agacé, le Premier ministre asperge des journalistes de spray désinfectant

Énervé par une question, Prayuth Chan-o-cha a réagi de manière pour le moins surprenante, mardi lors d’une conférence de presse à Bangkok.

Prayuth Chan-o-cha s’est ensuite emparé d’une petite bouteille de spray hydroalcoolique et s’est amusé à asperger certains journalistes tout en tenant un masque devant son visage, provoquant surprise et rires dans l’assemblée. Ancien com-

mandant de l’armée thaïlandaise, Prayuth Chan-o-cha est connu pour ses sautes d’humeur envers la presse et son comportement imprévisible, rappelle Franceinfo. L’homme avait renversé le gouvernement élu lors d’un coup d’État en 2014.