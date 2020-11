Donald Trump est fortement agacé par les péripéties de son équipe d’avocats dirigée par Rudy Giuliani. Trois semaines après le vote du 3 novembre, les représentants du président américain multiplient les recours dans différents États mais essuient revers sur revers. Rudy Giuliani, lui, semble perdre pied et la crédibilité de l’ex-maire de New York fond comme neige au soleil à chaque conférence de presse.

Le constat est amer pour Donald Trump, qui loue publiquement les efforts de ses avocats mais qui tiendrait un tout autre discours en privé. Frustré par la désorganisation et le travail bâclé de ses représentants, le président sortant semble avoir perdu toute confiance en son équipe. Selon NBC News, c’est principalement contre Rudy Giuliani et Sidney Powell que le Républicain est remonté. Ces dernières semaines, les deux avocats ont multiplié les déclarations conspirationnistes et les accusations sans preuve.

Lors d’une séance au siège du Comité national républicain, Donald Trump s’est dit préoccupé par le fait qu’une équipe d’«imbéciles nuisent à son image». Sidney Powell a d’ailleurs entre-temps été écartée de l’équipe, après la conférence de presse particulièrement calamiteuse de jeudi dernier. Lors de son intervention, l’avocate avait notamment affirmé que Trump avait en réalité battu très largement Joe Biden. Powell avait par ailleurs déclaré que des systèmes électroniques de fraude électorale liés au Venezuela et à Cuba avaient été utilisés pour fausser l’élection.

Dimanche, l’administration Trump a pris ses distances avec l’avocate: «Sidney Powell pratique le droit individuellement. Elle n’est pas une membre de l’équipe juridique Trump. Elle n’est pas non plus une avocate personnelle du président», a fait savoir Rudy Giuliani dans un communiqué. Ce dernier s’est pourtant aussi illustré lors de cette même conférence de presse. Suant à grosses gouttes, au point de laisser voir la teinture de ses cheveux couler le long de ses tempes, l’ex-maire de New York a tenu des théories abracadabrantesques sans apporter de preuve tangible pour soutenir ses accusations.

Un fiasco qui n’a, bien entendu, pas échappé à Donald Trump. Dimanche, l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, allié de longue date du président, a qualifié les manoeuvres juridiques de son équipe d'«embarras national». Selon un autre proche de Trump, Rudy Giuliani a obtenu ce rôle de leader de l’équipe d’avocat «par défaut», parce qu’il soutient sans réserve Trump et qu’il est prêt à dire et à faire des choses que d’autres avocats ne feraient pas.