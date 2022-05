Mexique : Agatha lance la saison des ouragans, une région en alerte

L’ouragan Agatha, le premier de la saison sur la côte Pacifique du Mexique, a touché terre lundi comme un cyclone de catégorie 2 dans une région touristique qui a été placée en état d’alerte médiane.

Accompagné de vents de 165 km/h, Agatha, qui se déplace à la vitesse de 13 km/h, est «l’ouragan le plus violent» jamais enregistré sur la côte Pacifique du Mexique au mois de mai depuis 1949, d’après le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC).

Le NHC a classé Agatha catégorie 2 sur l’échelle de Saffir-Simpson qui compte 5 gradations. «On s’attend à ce qu’Agatha faiblisse plus tard dans la nuit et qu’il se dissipe sur le sud-est du Mexique aux dernières heures de mardi», a-t-on ajouté de même source.

Menace

Des vagues d’une hauteur de six mètres sont annoncées à Oaxaca et dans les États voisins du Guerrero et du Chiapas, d’après le service météo du Mexique (SMN).