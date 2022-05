Ouragan : Agatha: trois morts et huit disparus dans le sud du Mexique

Trois personnes sont mortes et huit sont portées disparus à la suite de l’arrivée lundi sur les côtes de l’État d’Oaxaca (sud du Mexique) de l’ouragan Agatha, rétrogradé mardi en tempête tropicale.

«Lorsqu’Agatha a touché terre, la journée s’est terminée sans perte de vie, mais les fortes pluies qui se sont abattues tôt mardi matin ont fait sortir les rivières de leur lit et provoqué des glissements de terrain», a déclaré mardi à la presse Alejandro Murat, gouverneur de cet État. «Trois personnes sont mortes et huit disparues». Les trois personnes qui ont péri se trouvaient dans les localités de Santa Catarina Xanaguia et Llano del Chillar, a détaillé la Protection civile de l’État.