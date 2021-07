Paris : Agathe Auproux victime de discrimination

Parce qu’elle est en rémission d’un cancer, la journaliste constate qu’on lui refuse de devenir propriétaire d’un bien immobilier.

Se sentant discriminée, la journaliste française, qui souhaitait devenir propriétaire avant ses 30 ans, a exprimé son mécontentement dans une story Instagram. «Parce que j’ai eu un cancer à 27 ans et alors que je suis en rémission complète, je présente un risque pour les assurances qui se disent: «Oulalala celle-là, elle a une santé fragile, elle peut mourir à tout moment, je ne suis pas sereine à l’idée de lui prêter beaucoup d’argent qu’elle ne pourra sans doute plus me rembourser dans quelques années. Puisqu’elle a déjà eu un cancer!» Touchés par cette injustice, ses abonnés lui ont envoyé des messages de soutien.