Ouverture du procès contre Herta : Âgé de 3 ans, leur fils s’était étouffé avec une saucisse Knacki

Un couple de Français, endeuillé par la mort de leur fils en 2014, poursuit en justice la société Herta pour homicide involontaire. Ceci afin d’éviter qu’un tel drame se reproduise.

Les faits, qui se sont déroulés le 11 août 2014, font froid dans le dos. Ce jour-là, le petit garçon, âgé de 2 ans et 11 mois était en vacances avec ses parents et un couple d’amis dans un camping de Messanges (F), sur la côte landaise. Sa maman, Florence Lerbey, avait préparé des haricots verts et des saucisses Knacki, coupées en rondelles, pour le repas du soir des enfants. Lorsqu’elle s’est aperçue que son fils se tenait le cou avec ses mains et s’étouffait, elle a aussitôt alerté son mari et son amie, qui est infirmière. Tous deux se sont précipités pour tenter de déloger le morceau de saucisse coincé dans la gorge du petit.