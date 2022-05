Argentine: Agé de 70 millions d’années, un dinosaure livre ses secrets

Argentine : Âgé de 70 millions d’années, un dinosaure livre ses secrets

Retrouvé en mars 2019 dans le sud de l’Argentine, le plus grand «megaraptor» découvert était un prédateur.

«Une énorme émotion»

Un des derniers megaraptors

Trois ans plus tard, après un fastidieux travail d’extraction, transport, nettoyage et de longs mois d’études en laboratoire, les premières conclusions concernant «Maip macrothorax», son nom, viennent d’être publiées dans la revue scientifique «Nature». «C’était un animal de grande taille, d’après les mesures et les comparaisons que nous avons faites (…) Il s’agit en outre d’un des derniers megaraptors à avoir habité la planète avant l’extinction des dinosaures, il y a environ 66 millions d’années», explique Fernando Novas, le directeur du laboratoire.

Environ six tonnes

Loin des titanosaures, plus grands dinosaures connus, qui peuvent mesurer une trentaine de mètres et peser 70 tonnes, les megaraptors répertoriés jusqu’à présent mesuraient entre 8 et 9 mètres de long. «Celui-ci mesurait entre 9 et 10 mètres de long et pesait environ 6 tonnes», soit le plus grand des megaraptors connus à ce jour, explique Mauro Aranciaga, qui souligne aussi qu’il était «au sommet de la chaîne alimentaire» dans son écosystème. Plusieurs vertèbres, des côtes, des morceaux de hanche, de queue et de bras ont été retrouvés.