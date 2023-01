Etude de l’UBS: «travailler n’est pas une mauvaise chose»

Le travail, c’est la santé

«Le travail est souvent connoté négativement. Cependant, on oublie qu’il ne doit pas nécessairement nuire à la santé, surtout à une époque où de plus en plus de professions sont moins exigeantes physiquement par rapport aux normes historiques. Travailler n’est pas une mauvaise chose», est-il écrit.

Compter le nombre d’années à la retraite

L’âge de la retraite devrait augmenter, mais avec des adaptations. Par exemple, l’âge pourrait différer selon certains critères. Permettre un départ plus tôt à ceux qui commencent plus tôt et avec des salaires bas, mais leur promettre des rentes plus «attrayantes» s’ils vont au-delà de l’âge prévu, est mentionné.