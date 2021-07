JO 2020 : Âgée de 13 ans, elle décroche l’or olympique

La jeune Japonaise Momiji Nishiya est devenue la première championne olympique de l’histoire en skateboard. Et l’une des plus jeunes.

La Japonaise Momiji Nishiya, 13 ans, est devenue la première championne olympique de l'histoire du skateboard, sport additionnel aux JO 2020, dans la catégorie street dames, lundi à Tokyo, devant la Brésilienne Rayssa Leal (13 ans) et la Japonaise Funa Nakayama (16 ans).

Nishiya, médaillée d'argent aux Mondiaux 2021 et qui fêtera ses 14 ans le 30 août, n'est pas la plus jeune championne de l'histoire des JO. Le record de précocité est détenu depuis 1936 par l'Américaine Marjorie Gestring, sacrée au plongeon à 13 ans et 267 jours.