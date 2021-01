Grande-Bretagne : Agent attaqué à la machette

Le verdict est tombé pour deux voleurs violents qui sévissaient dans l’ouest de l’Angleterre. Une de leurs attaques avait été filmée.

Deux hommes accusés de vols ont été reconnus coupables et condamnés à une peine de prison après s’être livrés à une série de violentes tentatives de vol pendant plusieurs mois dans les West Midlands, en Angleterre.

La police a fait savoir qu’Adrian T., 26 ans , et son chauffeur Remnelle S., 18 ans , avaient tenté de cambrioler des gardes de sécurité chargés du transport d’argent en plein jour, à trois reprises entre février et mars 2020. Lors de la dernière attaque, Adrian avait frappé un agent avec une machette. Les deux compères étaient finalement repartis bredouilles.

« Une enquête minutieuse menée par la police a permis de reconstituer les mouvements du couple en utilisant la vidéosurveillance et les données de téléphones mobile s» , ont expliqué les a utorités dans un communiqué. Le 13 janvier dernier, Adrian T. et Remnelle S. ont été condamnés à respectivement 14 ans et 4 ans de prison.