France : Agent de crèche en garde à vue après la saisie d’images pédophiles

La crèche en question accueille une cinquantaine d’enfants âgés de deux mois et demi à cinq ans. (Image d’illustration)

Domicile perquisitionné

L’agent faisait l’objet d’un contrat d’insertion professionnelle dans cet établissement où il travaillait depuis plusieurs mois, a déclaré à l’AFP le procureur de la République de Bar-le-Duc, Sofian Saboulard. A la suite d’une dénonciation anonyme auprès du Conseil départemental de la Meuse, le Parquet a confié l’enquête à la gendarmerie nationale, qui a perquisitionné le domicile de l’employé mis en cause.

«Sur un ordinateur familial ont été retrouvées un peu moins de 80 photos pédopornographiques», a indiqué Sofian Saboulard. «A ce stade, le mis en cause est présumé innocent. Il conteste la propriété de ces photos. L’enquête devra donc déterminer qui a capté ces photos, qui les a détenues et qui utilise cet ordinateur», a ajouté le procureur. Sofian Saboulard a précisé que ces photos avaient été manifestement supprimées et que les enquêteurs étaient incapables à ce stade de déterminer «quand cette suppression a eu lieu».