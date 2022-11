Un Securitas suspecté d’avoir violenté un requérant d'asile mineur

Genève : Agent de sécurité suspecté d’avoir violenté un mineur

Le foyer de l’Etoile (en arrière-plan) est régulièrement décrié. Ici, une manifestation en octobre 2019 pour que les mineurs non accompagnés aient une vie digne.

Le Tribunal de police a jugé mercredi un agent de sécurité soupçonné d’avoir violenté un jeune Afghan qui résidait dans le décrié foyer de l’Etoile, où vivent des requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA). En janvier 2017, alors que l’adolescent avait 16 ans, l’accusé l’aurait saisi par le cou, plaqué contre un mur, puis violemment poussé, le faisant brièvement perdre connaissance. Il est prévenu d’actes de contrainte et de lésions corporelles simples aggravées, ont rapporté «Le Temps», «Le Courrier» et la «Tribune de Genève».