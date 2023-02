Lausanne: Agents condamnés pour avoir frappé un suspect pacifique et falsifié le rapport

Les faits se sont déroulés à l’arrêt de métro Lausanne-Flon. VQH

La scène litigieuse a été filmée et les faits ne souffrent d’aucune contestation. C’est leur interprétation qui était vendredi au cœur d’un procès, à Lausanne. Tout a commencé par un vol dans un hôtel, au petit matin du 2 février 2020. Alors qu’une patrouille de la police lausannoise se rendait sur place, une autre prenait la direction de l’arrêt de métro Lausanne-Flon, dans l’espoir d’intercepter les voleurs.

Mauvaise pioche

Sur le quai, les agents ont repéré trois hommes correspondant au signalement fourni et qui avaient l’air étonnamment pressés. En réalité, ces derniers avaient juste peur de rater leurs correspondances pour Genève et de rater leur avion. Ils n’avaient rien à voir avec le vol. La situation a dégénéré en bagarre et l’un des policiers a lancé un appel à l’aide sur sa radio.

Les deux agents de l’autre patrouille se sont élancés à grandes enjambées vers le M2 et, «en descendant l’escalier en colimaçon, j’ai tout de suite remarqué que mon collègue avait le crâne en sang», a expliqué vendredi l’accusé. Ce dernier s’est alors précipité sur l’un des suspects et lui a assené «une frappe avec la main fermée». Or, l’homme venait de se prendre du spray au poivre et, surtout, il levait les mains pour se rendre.

Clé de bras, plus adaptée

Le Ministère public, comme la police judiciaire, estime que le coup porté sur l’individu est un abus d’autorité. «Il aurait dû user de moyens moins violents, par exemple une clé de bras», a avancé le procureur. Le policier, lui, considère que, dans ce contexte chaotique, la réponse était appropriée.

Lundi, la juge a tranché: l’agent s’est bien rendu coupable d’abus d’autorité. Si elle reconnaît que la scène était chaotique et l’intervention pressée par le temps, elle relève de plus l’attitude pacifique du suspect, et le fait que l’agent est censé être rompu au stress. Il aurait donc dû utiliser une clé de bras, ou une injonction de se mettre au sol, et attendre que le spray au poivre fasse effet. Il écope de 10 jours-amende avec sursis.