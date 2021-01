Durant plusieurs semaines à la fin du printemps, ceux qui empruntaient un rond-point de Viège se sont peut-être demandé pourquoi les chèvres en plastique qui l’ornaient disparaissaient. Six statues, d’une valeur totale de 1250 francs, se sont ainsi «envolées». Avant de réapparaître au bord d’une rivière ou alors en piteux état en contrebas de routes. La police n’a pas chômé et a planqué, en civil, fin mai 2020, non loin du giratoire de la localité haut-valaisanne en question, rapporte le «Walliser Bote».