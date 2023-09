En Angleterre, ces policiers qui ont une mémoire exceptionnelle des visages

Ils ont une mémoire exceptionnelle des visages et une capacité d’identification bien supérieure à la moyenne. Au moment où le monde débat de l’intelligence artificielle et des technologies de reconnaissance faciale, la police anglaise s’appuie sur quelques agents «super-reconnaisseurs». Seulement 1% de la population a cette aptitude innée, «ce super-pouvoir», selon Tina Wallace, une responsable de la Thames Valley Police qui couvre une large zone à l’ouest de Londres. Son équipe, qui a commencé à recruter ces agents si spéciaux en 2017, compte désormais une vingtaine de «super-reconnaisseurs», parmi lesquels Alex Thorburn, qui travaille depuis 17 ans dans la police.

«J’ai toujours été bonne pour reconnaître les visages. Alors quand on m’a proposé de passer des tests, je me suis lancée», raconte cette dernière. Les résultats ont confirmé son aptitude. Après une semaine de formation, elle a fait un dernier exercice, dans un centre commercial. «On m’a montré des photos, datant de 10 à 30 ans, de dix personnes. Il a fallu les retrouver dans la foule. J’ai réussi, même si elles avaient beaucoup changé».

«Il n’y a pas de compétition»

Mais à l’heure de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies de reconnaissance faciale, ces compétences humaines ne sont-elles pas dépassées? «Il n’y a pas de compétition. Elles peuvent être utilisées ensemble», comme le fait la police de Londres, assure Mike Neville. «L’IA fonctionne bien avec des images de bonne qualité. Les humains sont meilleurs quand la qualité est faible, quand le visage est incliné ou partiellement couvert par des lunettes de soleil ou un masque». «De plus, en vertu de la législation du Royaume-Uni et de l’UE, les identifications par IA doivent être vérifiées par un être humain avant qu’une arrestation ne soit effectuée», note-t-il. «La plupart des gens, dans une démocratie, seraient plus heureux si des personnes prenaient la décision de détenir quelqu’un, plutôt qu’un ordinateur».