ROMANDIE - Agglos: ce milliard de francs qui attise les convoitises

D e puis 2007, le s projets d’agglomération bénéficient d’un important soutien de la Confédération et d u Parlement. En une quinz a ine d’années, la Berne fédérale a distribué 4,62 milliards de francs et participé au financement de 750 mesures. Ces proje t s sont soutenu s à un taux variant entre 30 et 50%, selon un certain nombre de critères à remplir.