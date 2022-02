Bienne (BE) : Armé d’un couteau, un homme maîtrisé au taser à la gare

Un homme a été interpellé en gare de Bienne après avoir exhibé un couteau. Il avait auparavant menacé l’employée d’un magasin et volé des cigarettes.

Des agents de police ont dû sortir et utiliser un taser, jeudi matin à la gare de Bienne (BE). D’abord, la police a été appelée après qu’un individu avait menacé l’employée d’un magasin à la gare, afin de voler des cigarettes, ce qu’il a fait. Peu après, la police est arrivée et a pu identifier l’homme, qui était toujours présent aux abords de la gare, «grâce à l’aide de passants». Des premiers échanges ont eu lieu à l’extérieur, avant que l’individu ne se déplace dans le souterrain qui mène aux quais.