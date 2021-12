Agnes Obel envoutera le Rock Altitude

Le Locle (NE) : Agnes Obel envoûtera le Rock Altitude

La pianiste et chanteuse danoise rejoint IAM et Clutch en haut de l’affiche du festival loclois.

Après avoir innové durant l’été 2021 avec le Crock’Alt , le Rock Altitude sera de retour en 2022 avec une édition «normale». L’événement a communiqué que le groupe de rap marseillais IAM et la formation américaine de stoner Clutch, initialement prévus en 2021, ont confirmé leur présence pour la 15e édition du festival loclois. Tout comme d’ailleurs le collectif européen de hip-hop ASM et le trio berlinois de hard rock Kadavar.

Parmi les têtes d’affiche, les organisateurs sont fiers d’annoncer qu’Agnes Obel fera résonner ses envoûtantes mélodies mélancoliques dans la patinoire du Locle. La pianiste et chanteuse danoise, 41 ans, a explosé en 2010 avec son premier album «Philharmonics», enregistré et bricolé chez elle à Berlin. Depuis lors, elle n’a jamais quitté les projecteurs. Son dernier disque en date, «Myopia», paru juste avant le début de la pandémie, est sorti sur le label Blue Note aux États-Unis et Deutsche Grammophon en Europe, excusez du peu.

Mercredi 10 août: The Picturebooks, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Føu. Jeudi 11 août: IAM, ASM, Femme Fatale. Vendredi 12 août: Clutch, Kadavar, Regarde Les Hommes Tomber. Samedi 13 août: Agnes Obel, Battles, The Gardener & The Tree. Infos et billetterie: rockaltitude.ch