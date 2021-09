Genève - Agressé à coups de couteau et de tesson par des ados

«Ils ont voulu me tuer»

Installé sur le quai Wilson peu avant les Bains des Pâquis avec trois personnes, la victime écoutait tranquillement de la musique avec une enceinte, selon ses dires. «Un jeune nous a abordés pour nous demander de mettre une chanson, mais comme on avait bientôt plus de batterie, on lui a dit non.» Face au refus, ce dernier s’est mis à insulter le groupe avant de revenir quelques minutes plus tard accompagné de douze individus armés de couteaux, de tessons de bouteille et de barres en fer. «Ils se sont jetés sur moi, m’ont frappé et m’ont cassé des bouteilles sur la tête. J’ai aussi reçu plusieurs coups de couteau. Ils ont voulu me tuer!» se révolte Walid.