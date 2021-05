Miles Teller : Agressé dans les toilettes d’un resto

En vacances à Hawaï, l’acteur américain Miles Teller a vécu un très mauvais quart d’heure.

Getty Images via AFP

Miles Teller gardera un souvenir amer de ses vacances à Hawaï. Dans la soirée du mercredi 26 mai 2021, l’acteur, qui mangeait avec sa femme, le top Keleigh Sperry Teller, Shailene Woodley et son fiancé Aaron Rodgers, dans un restaurant à Maui, a été agressé par deux hommes quand il s’est rendu dans les toilettes de l’établissement. Selon TMZ, l’un d’eux l’a soudainement frappé au visage, sans raison apparente. Furieux, l’Américain de 34 ans est sorti des WC en hurlant qu’il allait porter plainte. Dans une vidéo filmée juste après l’incident, on entend Miles dire que ses agresseurs sont «des pauvres types». Avec son épouse et ses amis, il a ensuite quitté les lieux. Le comédien «ne semblait pas grièvement blessé», peut-on lire.