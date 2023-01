Vieille-Ville de Genève : Agressé par un homme en pleine rue, il porte plainte

Un étudiant de 21 ans a été agressé le dimanche 8 janvier vers 1h30 du matin sur la Grand-Rue. Il souffre d’un «nez brisé, dents cassées, commotion cérébrale, stress post-traumatique» révèle la « Tribune de Genève ». Une discussion s’était engagée entre cet homme et un autre de 24 ans. Le jeune de 21 ans n’aurait rien vu venir et a été frappé à plusieurs reprises. Une fois la police sur place, l’agresseur présumé avait vraisemblablement déjà quitté les lieux.

Pas encore interpellé, ce dernier est connu des forces de l’ordre. Il avait pris part à un rassemblement d’extrême-droite en 2019 devant Uni-Mail. La victime devra subir plusieurs interventions, dont notamment une opération du nez. Aujourd’hui, il n’est plus possible pour elle de suivre sa scolarité normalement. Elle a porté plainte et «l’enquête est en cours» explique Tiffany Cudré-Mauroux, chargée de communication de la police.