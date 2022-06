Julie Berthollet veut revenir habiter en Suisse

Julie Berthollet : Agressée à Paris, elle veut revenir habiter en Suisse

La violoniste franco-suisse de 25 ans a subi deux agressions, le même jour, dans la capitale française, dont une lui a coûté des bijoux. Elle en a ras-le-bol.

«En bas des marches de la ligne 4, un homme m’a dépassée et m’a regardée avec un air mauvais, plein de haine. Il m’a dit: «Toi, avec tes parures!». J’avais deux colliers, un bracelet et trois bagues, comme toutes les filles. Il a tendu les deux mains et m’a brusquement arraché le bracelet et les colliers. J’ai perdu l’équilibre et je suis tombée. J’ai une griffure au cou. J’ai couru en remontant les marches dans le but de le rattraper. Au même moment, le type a sorti un couteau. Les usagers montaient et descendaient. Ils s’écartaient même en lui laissant assez d’espace pour m’agresser. Personne n’a bougé. C’était l’indifférence totale», a raconté Julie, 25 ans, à «L’Illustré» en précisant qu’elle avait davantage peur du regard de l’individu que de sa lame. Il l’a ensuite «violemment» poussée ce qu’il l’a fait chuter en arrière. «Ma tête était intacte, mais le choc m’a coupé le souffle».