Léna Guillou: Agressée par un homme, elle finit à l’hôpital

Dimanche 23 juillet 2023, l’ex-candidate de téléréalité a passé une soirée dans un établissement public qui a viré au cauchemar. «Un homme a tenté de s’introduire dans mes toilettes. Il m’a agressée. Je me suis défendue. Il m’a frappée. Je suis tombée inconsciente, a-t-elle raconté lundi 24 juillet 2023 dans une story Instagram. Quand un ami a voulu me mettre en PLS (ndlr: position latérale de sécurité), un membre du personnel lui a dit de me laisser comme ça ou sinon il allait le «coucher». Le mec qui m’a tapée a également frappé deux amis à moi en les laissant en sang. On m’a demandé de ne pas appeler la police. On a défendu mon agresseur.»