Mulhouse : Agressées pour une jupe «trop courte»

Deux jeunes femmes de 18 ans ont été agressées à proximité d’un centre commercial de Mulhouse, mercredi après-midi, par un homme qui leur reprochait leur tenue vestimentaire.

Selon les premiers éléments, le jeune homme a lancé à celle qui portait une jupe : «tu veux pas t’habiller plus court ?». Le ton est alors monté et il a giflé, puis poussé la jeune femme qui est tombée au sol, selon cette même source. Il a ensuite saisi par le cou son amie qui avait cherché à s’interposer.

Dans ses premières déclarations, le jeune homme, qui était toujours en garde à vue jeudi, a indiqué avoir fait une remarque à la jeune femme, selon lui une «connaissance», et cette dernière l’aurait alors insulté et giflé. La jeune femme vêtue d’une jupe, qui s’est vu prescrire trois jours d’ITT, soutient au contraire ne pas connaître son agresseur et a déposé plainte.