Jeudi matin, une jeune femme de 24 ans a été agressée à l’acide dans le parking souterrain de son bâtiment, à Neuchâtel. Quelques heures plus tard, un homme soupçonné d’avoir un lien avec l’agression a été arrêté par les forces de l’ordre. Malgré tout, vendredi, la police a lancé un appel à «toute personne ayant vu le jeudi 11 février entre 6 h 30 et 8 h un jeune homme d’environ 170 cm, de corpulence athlétique, ayant un comportement atypique dans le secteur compris entre la rue de l’Evole et l’esplanade du Mont-Blanc, et portant un masque noir ou une cagoule».