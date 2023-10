À Morges, une bande de jeunes inquiète les autorités

Interrogés dans «La Côte», des élus morgiens semblent désemparés face aux événements. Depuis quelques mois, un groupe d’adolescents et de jeunes adultes agressifs sévit aux alentours de la gare, une zone connue pour ses bagarres et son trafic de drogue. Mais dans la nuit du 3 au 4 juillet, un nouveau stade dans l’escalade de violence a été franchi. La bande s’en est violemment prise à un jardinier de 59 ans, dans un parc de la ville. Et la situation ne s’est pas détendue avec l’arrivée de la police. Les jeunes malfrats ont agressé les agents dépêchés sur les lieux, causant des hématomes et des contusions.