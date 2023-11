Ukraine: Berne s’engage pour la création d’un tribunal spécial

La Cour pénale internationale (CPI) ne peut rien faire

Pourquoi ne pas laisser le soin à la Cour pénale internationale (CPI) de juger l’agression russe en Ukraine? Berne explique que la CPI est compétente pour poursuivre et juger les crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis en Ukraine. En revanche, elle n’est pas compétente pour le crime d’agression. Car pour qu’elle puisse intervenir, il faudrait que Kiev et Moscou aient ratifié le Statut de Rome, soit le traité qui a donné naissance à la CPI. Ce qui n’est pas le cas.