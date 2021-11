Football : Agression de Hamraoui: Diallo conteste les accusations

Impliquées dans une agression, les deux joueuses parisiennes n’ont logiquement pas pris part à la séance du club de la capitale, vendredi, au centre d’entraînement de Bougival.

«Aminata Diallo déplore la mise en scène parfaitement artificielle d’une rivalité entre elle et Kheira Hamraoui qui justifierait qu’elle s’en soit prise à sa coéquipière. Cette théorie ne correspond en rien à la véritable nature de leur relation», poursuit Me Mourad Battikh, balayant l’hypothèse d’un guet-apens orchestré par sa cliente afin de profiter d’une blessure d’Hamraoui qui évolue au même poste qu’elle.

Barre de fer

«Pistes bien plus sérieuses»

«Aminata Diallo regrette l’emballement médiatique qui l’a d’ores et déjà condamnée, sans fondement, et elle rappelle qu’elle n’hésitera pas à défendre ses droits en justice si nécessaire contre toute diffamation», poursuit-il.

Mises au repos

Les enquêteurs sont remontés jusqu’à cet homme âgé de 34 ans en découvrant des communications émises par un téléphone localisé à proximité de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, où cet homme est placé en détention provisoire depuis plus de neuf mois dans une affaire d’extorsion et de séquestration.

«Il fréquente le milieu du foot depuis longtemps, il connaît plusieurs joueurs et joueuses, certains échanges avec les joueuses parisiennes remontaient à plus de six mois», confirme Me Lalliard.