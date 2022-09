Football : Agression de Hamraoui: la joueuse estime avoir été «victime deux fois»

Kheira Hamraoui a en revanche indiqué qu’elle espérait retrouver les terrains au plus vite. «Avec l’expérience et le palmarès que j’ai, je mérite un peu de respect, de la part de tout le monde et notamment de mon club», a-t-elle glissé. «Je me dois de m’entraîner avec mon équipe. C’est une double peine».