France: Il voulait tuer Macron, au final il agresse un prêtre

Nice (F) : Il voulait tuer Macron, au final il agresse un prêtre

Un Français inconnu des services de police et «manifestement bipolaire» a blessé légèrement un prêtre dimanche matin.

L’auteur de l’agression, prénommé Kevin, né en 1991 à Fréjus (sud de la France), de nationalité française, est domicilié à Nice. Il est inconnu des services, selon une source policière. Il est «manifestement bipolaire» et son geste n’a «pas de caractère terroriste a priori». «Il a spontanément déclaré aux effectifs de police qu’il était de confession juive et qu’en ce jour d’élection, il voulait tuer Macron et qu’il s’était finalement rabattu sur une église», a-t-on ajouté de même source policière.