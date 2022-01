Justice – Agression en ligne: une infraction bientôt reconnue?

Des cas en hausse

Selon une enquête représentative menée en 2020 pour la troisième fois en Allemagne, en Autriche et en Suisse, le cyberharcèlement a augmenté de 25% par rapport à 2018. Cette étude porte sur le harcèlement sur les adultes. Une autre étude réalisée par la Haute école zurichoise des sciences appliquées montre que, en 2020, une personne sur dix âgée de 12 à 13 ans a déjà été victime de cyberharcèlement. Un quart des jeunes a déjà vécu le fait de «se faire démolir» sur internet. Toujours selon cette étude, plus de la moitié des filles ont déjà subi des sollicitations sexuelles non souhaitées sur le web