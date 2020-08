Une intervention de police conséquente s’est déroulée mercredi soir aux alentours de 22 heures à Plainpalais, à l’angle du boulevard du Pont d’Arve et de l’avenue Henri-Dunant. Elle faisait suite à une agression, selon toute vraisemblance au couteau. «Il y a eu des échanges de cris, puis de nombreuses voitures de police sont arrivées, raconte un témoin. Un homme était couché sur le dos sur la route et a été emmené de suite à l’hôpital. Un autre homme a été menotté et arrêté avec difficulté par la police car il se débattait vivement.» Il précise que par la suite, les agents ont mené des recherches à proximité, lampes de poche à la main. «J’ai cru entendre qu’ils recherchaient un couteau.» Au total, selon son décompte, cinq véhicules de police se sont déplacés, trois signalés et deux banalisés, en plus de l’ambulance.