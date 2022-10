Tennis : Agression: Kyrgios invoque sa santé mentale pour obtenir un non-lieu

Son avocat Michael Kukulies-Smith a demandé un report pour permettre une évaluation de la santé mentale de Nick Kyrgios, selon plusieurs médias dont le diffuseur public ABC et le Sydney Morning Herald. M. Kukulies-Smith a déclaré que les problèmes de santé mentale de son client étaient connus et qu’il tenterait d’obtenir un non-lieu à une date ultérieure, selon les médias.

«C’était moi il y a trois ans. La plupart des gens pensaient que j’allais bien sur le plan mental et que je profitais de la vie (...). c’était l’une des périodes les plus sombres», avait écrit Kyrgios.

«Il n’y a que peu de choses que je peux contrôler et je prends toutes les mesures nécessaires pour y faire face en dehors du court», a déclaré Kyrgios aux journalistes. «Je suis ici à Tokyo et j’essaie simplement de jouer un bon tennis, de continuer sur ma lancée et de faire mon travail», a indiqué l’Australien, une des figures les plus polarisantes du circuit, qui dispute son premier match au Japon ce mardi face au Taïwanais Tseng Chun-hsin, 87e mondial.