France

Agression sexuelle sur mineure: Ibrahim Maalouf relaxé en appel

Le trompettiste franco-libanais, qui a toujours clamé son innocence, avait été condamné en première instance en 2018.

Ibrahim Maalouf, accusé d'avoir agressé sexuellement une collégienne de 14 ans en 2013, a été relaxé mercredi par la cour d'appel de Paris. L'artiste de 39 ans, lauréat des Victoires de la musique et d'un César, avait été condamné en première instance en décembre 2018 à 4 mois de prison avec sursis et 20’000 euros d'amende. Ibrahim Maalouf, qui n'était pas présent pour la décision mercredi, a toujours nié toute agression sexuelle et avait fait appel. A l'audience en appel le 2 juin, l'avocate générale a requis deux ans de prison avec sursis à son encontre ainsi que 40’000 euros d'amende.

Les parents de la jeune fille avaient signalé les faits un an plus tard, après qu'elle se fut confiée à un médecin. Elle avait commencé à se scarifier et à souffrir de troubles alimentaires et a depuis effectué plusieurs hospitalisations et thérapies.