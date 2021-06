Genève - Agression transphobe aux Pâquis

Une agression transphobe et homophobe s’est déroulée vendredi à minuit dans le quartier des Pâquis, a relaté «Le Courrier». Une dizaine de jeunes s’en sont pris verbalement et physiquement à deux femmes transgenres et à deux gays qui cheminaient dans la rue des Alpes. Selon leur témoignage, ils les ont insultés, ont déclaré à l’une des deux femmes qu’elle ne devrait pas exister et l’ont frappée derrière la tête, avant de projeter au sol l’un des deux hommes. Des passants sont intervenus pour leur venir en aide. Les quatre amis sont parvenus à alerter une voiture de police. Ils vont déposer plainte.